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Приметы и советы

Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека

Араз Салехов
В мире
Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека
Фото: Pixabay

Жертвами землетрясения в турецких провинциях стали 284 человека. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай в прямом эфире TRT Haber.

— 284 человека погибли и 2323 человека получили ранения в 10 провинциях в результате землетрясения в Кахраманмараше, — поделился он.

Напомним, что землетрясение произошло в различных провинциях Турции: так, в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине семь километров в 04:17 по местному времени начались толчки. После этого в течение получаса они ощущались в Адане, Газиантепе, Мерсине, Трабзоне, Анкаре, Анталье, Кайсери и Шанлыурфе. Более подробная информация о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Позже появились кадры обрушения жилого дома в Турции — в общей сложности в результате землетрясения рухнуло семь жилых зданий в турецком городе Диярбакыр.

Также очевидцы засняли разрушенную из-за землетрясения историческую крепость в Турции — уточняется, что крепость Газиантепа включена в список «творческих городов» всемирного наследия ЮНЕСКО. В Сети также появились кадры произошедшего.

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