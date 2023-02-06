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МЧС РФ выразило готовность отправить два самолета Ил-76 со спасателями в Турцию

Лейла Алиева
В мире
МЧС РФ выразило готовность отправить два самолета Ил-76 со спасателями в Турцию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

МЧС России готово направить два самолета Ил-76 со спасателями в Турцию для оказания помощи в связи с землетрясением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 6 февраля.

— МЧС России готово направить спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего сегодня ночью в провинции Газиантеп, — говорится в сообщении.

Глава российского МЧС Александр Куренков поручил подготовить 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Землетрясение, о котором идет речь, произошло в ночь на понедельник, 6 февраля. Эпицентр подземных толчков находился возле города Газиантеп с населением больше одного миллиона человек, магнитуда составила 7,8. О том, что известно о землетрясении в Турции к этому часу, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Позже стало известно, что в результате инцидента была разрушена историческая крепость Газиантепа, которая включена в список «творческих городов» всемирного наследия ЮНЕСКО. В Сети также появились кадры произошедшего.

На данный момент сообщается о 284 погибших, еще 2323 человека получили ранения в 10 провинциях Кахраманмараша.

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