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Вильфанд: Солнце в январе светило в Москве всего 21 час

Никита Худяков

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Погода в Москве
Город
Вильфанд: Солнце в январе светило в Москве всего 21 час
Фото: Анастасия Кочеткова / Вечерняя Москва

В минувшем январе солнце в Москве наблюдалось только шесть дней, общая продолжительность сияния за весь месяц составила 21 час. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В нынешнем январе 25 дней солнца в Москве вообще не было, ни один солнечный луч не достигал поверхности земли. Общая продолжительность солнечного сияния составила 21 час за весь месяц, — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что распределение солнца было очень необычным. Так, солнце светило в Москве лишь шесть дней по несколько часов. Синоптик добавил, что суммарная ультрафиолетовая радиация была минимальной за весь период наблюдений.

До этого Вильфанд пообещал москвичам ясную погоду без осадков в течение рабочей недели. В первой половине недели погода будет полностью соответствовать климатической норме, после этого в столице ожидается похолодание. Так, температура опустится до 10–15 градусов мороза, а днем — до минус 3–5 градусов.

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