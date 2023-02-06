Актер Дмитрий Гизбрехт в роли генерала Романа Хлудова в постановке «Бег» режиссера Александра Лазарева на сцене театра «Ленком Марка Захарова» / Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Москва, улица Малая Дмитровка, 6 Карта всех событий

В воскресенье, 5 февраля, в театре «Ленком Марка Захарова» состоялась премьера спектакля «Бег» в постановке Александра Лазарева по одноименной пьесе Михаила Булгакова.

Готовую пьесу «Бег» Булгаков сдал 16 марта 1928 года. Истории подаются в форме снов. При жизни автора пьесу так и не допустили к постановке. Впервые «Бег» поставили в 1959 году в Ленинграде. Впоследствии режиссеры неоднократно обращались к пьесе, а ее киноверсия, созданная Александром Аловым и Владимиром Наумовым, стала культовой.

В «Ленкоме» режиссером-постановщиком «Бега» выступил народный артист России Александр Лазарев. Это вторая его режиссерская работа — в 2021 году он восстанавливал постановку Марка Захарова «Поминальная молитва». И сделан лазаревский «Бег» так, что после просмотра понимаешь: в список театральных режиссеров, за творчеством которых хочется следить, добавилась еще одна фамилия.

«Бег» — история о людях, оказавшихся в тисках Гражданской войны в России, вынужденных эмигрировать и переосмыслить нравственные основы, показана проникновенно и внятно. У каждого героя — свой урок, свои ошибки, своя судьба. Всех жизнь испытывает на человечность и готовность нести ответственность.

— Генерал Хлудов — это роль-мечта. Всегда хочется играть такие большие, масштабные, амплитудные роли, — делится ощущениями актер Дмитрий Гизбрехт. — По-моему, стержень Хлудова — идейность. Он боролся за идею, но у него ничего не вышло, и он сломался. А потом обернулся, посмотрел и понял, что не существует идей, которые могли бы оправдать подобное зло, что ни один человек не справится с функцией Бога. И он раскаивается...

Проверка ждет не только Хлудова, человека, отдающего приказы, но и других героев.

Вот бравый генерал Чарнота (Максим Аверин) теряется вместе со своей доблестью в мирной жизни по чужим законам. И сын профессора-идеалиста из Петербурга Голубков (Алексей Поляков) под давлением страха подписывает донос на любимую женщину, отрекаясь от нее. А молодую петербургскую даму Корзухину (Ясмин Мамаева) спасает только любовь. Каждая практически невыносимо трагичная ситуация оставляет надежду найти путь к свету, сглаживается точным художественным решением.

— Идея заключалась в том, чтобы максимально погрузить зрителя в атмосферу булгаковского сна. Было придумано помещение наподобие черной дыры, из которой появляются обрывки снов, и постоянное ощущение дыма как символа грез, в которых находятся герои. Хотелось, чтобы каждый сон уходил в новый слой дыма и черноту, — размышляет художник Ольга Никитина, работавшая над сценографией и костюмами. — Мы разделили костюмы по цветам. Русские — в сером, символизирующем тоску с напылением черной войны. Те, кто за границей не тоскует, — ярким цветным всплеском.

Кстати, у спектакля два актерских состава, и в нем также играют Игорь Миркурбанов, Владимир Большов, Алена Митрошина. Ближайшие показы пройдут 6, 11, 21 и 22 февраля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Лазарев, режиссер-постановщик:

— Большое счастье, когда на сцене видишь то, что задумал. Основная тема этого спектакля ложится сейчас на сердце каждого — это Родина, любовь к ней. Человек не может жить без Родины, без своих корней. Если потерять их, утратишь и достоинство. Чтобы сохранить его, важно оставаться человеком и верить в Бога, жить по его заветам.