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Полиция задержала поджигателя склада вторсырья в Нахабине

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала поджигателя склада вторсырья в Нахабине
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, городской округ Красногорск, рабочий посёлок Нахабино, улица Победы Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в поджоге склада вторсырья в поселке Нахабино Красногорского городского округа. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 6 февраля.

По ее словам, после ликвидации пожара была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что возгорание на складе пластика произошло в результате поджога. Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемого на Волоколамском шоссе. Им оказался 41-летний житель Удмуртской Республики.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Задержанный вину признал и рассказал, что поджег склад из-за ссоры с работодателем.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Пожар, о котором идет речь, произошел в среду, 1 февраля. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Для тушения были привлечены 37 человек и 11 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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