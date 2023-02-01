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Приметы и советы

На складе с пластиком в Красногорске начался пожар

Евгений Белоусов
Происшествия
На складе с пластиком в Красногорске начался пожар
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар начался на складе с вторсырьем пластика в подмосковном Красногорске. Площадь возгорания достигает 1,4 тысячи квадратных метров. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС.

— В 20:28 поступило сообщение о возгорании на складе по адресу: городской округ Красногорск, поселок Нахабино, дом 1, строение 1. По предварительным данным, внутри находится вторсырье, пластик, — говорится в сообщении.

Уточняется, что когда прибыли пожарные, площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако огонь стремительно распространился. Сейчас пожар тушат 37 человек 11 единиц техники, передает ТАСС.

Другой пожар произошел в квартире жилого дома в городском округе Серпухов. По предварительной информации, помещение на первом этаже загорелось из-за неосторожного обращения с огнем. В результате погибли три человека.

Аналогичная ситуация произошла 20 января в одном из частных домов в поселке «Сказка-2» в деревне Максимиха. Там из горящего дома удалось выбраться двум маленьким девочкам-сестрам, однако их родителям выжить не удалось.

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