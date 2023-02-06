Пенсионерка погибла при пожаре на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Рижский проезд Карта всех событий

На северо-востоке города в квартире жилого дома произошел пожар, в результате которого погибла пенсионерка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 6 февраля.

По ее словам, возгорание произошло в жилом доме в Рижском проезде. При осмотре помещения после ликвидации огня в квартире обнаружили тело 80-летней женщины. На место происшествия прибыл заместитель Останкинской межрайонного прокурора Руслан Иванов.

— Ведомство контролирует выяснение причин и обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту гибели пенсионерки, — резюмировала Нефедова.

Другой пожар произошел на востоке столицы. Возгорание случилось в квартире жилого дома на Вешняковской улице. В результате погибло два человека. По данному факту также проводится проверка.