Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: Москва реализует программу поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины

Александр Афонин
Город
Собянин: Москва реализует программу поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице с 2022 года реализуется программа поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины, за это время город выделил гранты 34 медучреждениям. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 6 февраля.

— Мы создали эту программу в 2022 году и ежегодно выделяем на нее средства в виде грантов научным коллективам и медицинским организациям, занимающимся разработкой высокотехнологичных методов диагностики, лечения и внедрением инноваций в московское здравоохранение, — сказал он.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
1/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/3
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Глава города добавил, что по итогам конкурсного отбора столица выделила гранты 34 медицинским учреждениям. Общая сумма выплат превысила два миллиарда рублей. На текущий момент специалисты завершили работы по семи научно-практическим проектам, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин рассказал, что в Москве реализуется обширная программа поддержки промышленности, которая включает в себя масштабные инвестпроекты. В рамках МаИП инвесторам предоставляется земля для строительства производственных и социально значимых объектов, а с прошлого года такие участки передают за рубль в год.

Здравоохранение Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте