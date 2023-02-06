Собянин: Москва реализует программу поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице с 2022 года реализуется программа поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины, за это время город выделил гранты 34 медучреждениям. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 6 февраля.

— Мы создали эту программу в 2022 году и ежегодно выделяем на нее средства в виде грантов научным коллективам и медицинским организациям, занимающимся разработкой высокотехнологичных методов диагностики, лечения и внедрением инноваций в московское здравоохранение, — сказал он.

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Глава города добавил, что по итогам конкурсного отбора столица выделила гранты 34 медицинским учреждениям. Общая сумма выплат превысила два миллиарда рублей. На текущий момент специалисты завершили работы по семи научно-практическим проектам, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин рассказал, что в Москве реализуется обширная программа поддержки промышленности, которая включает в себя масштабные инвестпроекты. В рамках МаИП инвесторам предоставляется земля для строительства производственных и социально значимых объектов, а с прошлого года такие участки передают за рубль в год.