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Приметы и советы

«Вас никто не услышит»: как выжить при землетрясении

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Вас никто не услышит»: как выжить при землетрясении
Фото: shutterstock

Во время землетрясения нужно как можно быстрее покинуть помещение и оставаться на открытой местности. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по безопасности Михаил Макеев.

По словам специалиста, у жителей сейсмически активных районов всегда должен быть собран «тревожный чемоданчик». Он должен содержать минимальный набор необходимых вещей и лежать в доступном месте:

— Если человек проживает в регионе, где есть сейсмическая активность, то важно заранее продумать план действий при землетрясении. В первую очередь нужно иметь «тревожный чемоданчик», в котором находятся документы, деньги, фонарик, минимальный набор еды, бутылка воды и свисток. Он всегда должен быть собран и должен лежать в доступном месте.

Как отметил специалист, при первых признаках землетрясения нужно забрать «тревожный чемоданчик» и немедленно покинуть помещение, так как дом в любой момент может «сложиться». Необходимо выйти на открытое пространство, вдали от зданий.

Кроме того, эксперт по безопасности объяснил, как правильно вести себя во время землетрясения, если нет возможности покинуть помещение:

— Опасно находиться возле окон и дверных проемов. Если человек не может быстро убежать из дома, то нужно подойти к капитальным стенам. В процессе обрушения лучше быть в таком пространстве, которое сможет укрыть, а не сдавить. Например, можно спрятаться под стол или под кровать. Это будет как своеобразная безопасная коробка.

Если вы оказались под завалом, ни в коем случае нельзя паниковать, подчеркнул Макеев. Кричать под горой обломков будет абсолютно бесполезно: вас никто не услышит.

— Также грудная клетка может быть сдавлена. Именно поэтому важно положить свисток в тревожный чемоданчик. Он поможет подавать спасателям сигнал без больших усилий, — говорит эксперт. — Кроме того, при завале нужно постараться освободить пространство перед собой, чтобы можно было свободно дышать. Главное — это сохранять спокойствие и ждать помощи спасателей.

Собеседник «ВМ» добавил, что в случае землетрясения, если человеку удалось спастись, нужно помочь пострадавшим. Однако в первую очередь важно не навредить себе:

— Если землетрясение продолжается, то нужно спасать себя. А после окончания колебаний оказывать помощь.

Макеев предупредил, что после землетрясения нельзя пользоваться электроприборами и газовым оборудованием:

— Толчки могут привести к поломке бытовой техники и спровоцировать замыкание или взрыв.

В понедельник, 6 февраля в результате землетрясения в Турции погибли 1014 человек. Кроме того, разрушены 2824 здания. Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев объяснил «ВМ», почему землетрясение в Турции затронуло и другие страны, а также рассказал, есть ли риск возникновения цунами.

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