Основоположник современной биоэнергетики и декан МГУ Владимир Скулачев умер в 87 лет

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Выдающийся ученый, основоположник современной биоэнергетики, директор Научно-исследовательского института физико-химической биологии и декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова академик Владимир Скулачев скончался в возрасте 87 лет. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе МГУ.

— Владимир Петрович прожил долгую и насыщенную жизнь, наполненную научными победами и достижениями, продвижением российской науки в нашей стране и за ее пределами, — передает сообщение РИА Новости.

Владимир Скулачев родился 21 февраля 1935 года в Москве. В 1957 году он окончил биолого-почвенный факультет МГУ, а уже через три года сам стал в нем работать. В 1961 году Скулачев защитил кандидатскую диссертацию «Соотношение окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи».

Он получил степень Доктора биологических наук в 1969 году, а в 1972 году стал профессором. С 1974 года Скулачев стал член-корреспондентом Академии наук СССР. Примечательно, что весной 1992 года именно он был кандидатом на пост ректора МГУ.

По мнению специалистов, результаты работ Скулачева заслуживали Нобелевской премии. Последние годы он посвятил себя активному изучению механизмов старения.