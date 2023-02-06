Турецким школьникам продлили каникулы на неделю из-за землетрясения

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В связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке Турции власти страны приняли решение продлить школьникам каникулы еще на неделю — они должны были закончиться в понедельник, 6 февраля. Об этом заявил министр образования страны Махмут Озер.

— С сегодняшнего дня школьникам по всей Турции предоставлены каникулы на неделю, — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter министерства.

Данное решение обусловлено намерением властей облегчить поисково-спасательные работы и разбор завалов. По словам Озера, школы в 10 городах провинции Малатья будут работать в качестве временных убежищ для пострадавших от землетрясения.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах продолжится еще примерно месяц. В приморских регионах в том числе возможно возникновение цунами вследствие подводных землетрясений, добавил он.

Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. До сих пор поступает информация об усиливающихся толчках на этих территориях, подробнее — в материале «ВМ».