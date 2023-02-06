Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Турецким школьникам продлили каникулы на неделю из-за землетрясения

Александр Афонин
В мире
Турецким школьникам продлили каникулы на неделю из-за землетрясения
Фото: Unsplash

В связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке Турции власти страны приняли решение продлить школьникам каникулы еще на неделю — они должны были закончиться в понедельник, 6 февраля. Об этом заявил министр образования страны Махмут Озер.

— С сегодняшнего дня школьникам по всей Турции предоставлены каникулы на неделю, — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter министерства.

Данное решение обусловлено намерением властей облегчить поисково-спасательные работы и разбор завалов. По словам Озера, школы в 10 городах провинции Малатья будут работать в качестве временных убежищ для пострадавших от землетрясения.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах продолжится еще примерно месяц. В приморских регионах в том числе возможно возникновение цунами вследствие подводных землетрясений, добавил он.

Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. До сих пор поступает информация об усиливающихся толчках на этих территориях, подробнее — в материале «ВМ».

Землетрясения Турция Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте