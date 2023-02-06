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Приметы и советы

Антивозрастные элементы: как омолодить свой образ с помощью одежды после 40 лет

Евгения Незнающева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как омолодить свой образ с помощью одежды после 40 лет
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Порой девушкам и в 18 лет не удается сохранять ощущение свежести и молодости в своем внешнем виде. Особенно зимой, когда яркость и веселье уступают место громоздким слоям теплой одежды и практичным темным цветам. Однако каждой под силу выработать набор навыков, чтобы гардероб не прибавлял, а отнимал визуально несколько лет. Некоторые из них просты: избегать определенных цветов или просто сменить обувь. Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Валерия Утушкина.

Игривые зимние аксессуары

Даже если вы живете в регионе, где не так холодно, или передвигаетесь исключительно на автомобиле, вы все равно можете дополнить веселыми, легкомысленными аксессуарами свой зимний гардероб. Шарфы в радужную полоску, яркие шапочки, перчатки и варежки ярких цветов или даже с персонажами мультиков — в таком умеренном виде, как яркие штрихи, эти аксессуары омолодят и освежат любой образ.

Модные кроссовки

Зимой многие привыкли весь сезон носить сапоги нейтрального цвета, но если вы хотите выглядеть свежее и моложе, то, когда позволяет погода, стоит менять их на крутые кроссовки. Это деликатный и к тому же удобный способ внедрить элементы молодежного стиля в свой гардероб.

Причудливые детали

Даже самая маленькая деталь в виде сердечка или животного принта заставит вас выглядеть (и даже чувствовать себя) немного моложе. Однако сводите причудливые детали к минимуму и следите за тем, чтобы остальная часть вашего наряда была сдержанной и элегантной, не стоит перебарщивать.

Сверкающие серьги

Раньше существовало жесткое и непреложное правило моды: блестящие украшения должны надеваться только по особым случаям, все они должны сочетаться друг с другом. Теперь это не так. Более молодежный подход к серьгам с кристаллами — носить их когда угодно, в том числе с ожерельями в более повседневном стиле. Они также являются отличным антивозрастным модным аксессуаром, поскольку привлекают внимание к верхней части лица, подчеркивая скулы и глаза и отвлекают внимание от шеи или декольте.

Яркие цвета

Откажитесь от темных цветов, если вы стремитесь выглядеть моложе. В частности, черный или темно-синий цвета на лице старят, поскольку поглощают свет и подчеркивают мимические морщины. Очевидно, что черный является одним из самых популярных основных цветов в любом гардеробе, но вы можете начать с перехода на серый или светло-коричневый, чтобы избавить свой гардероб от слишком большого количества черного.

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