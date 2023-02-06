Москва передала пять электромобилей «Москвич» Минздраву России

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Правительство Москвы передало пять электромобилей «Москвич» Министерству здравоохранения России для работы в федеральных детских медучреждениях. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Электромобили «Москвич» будут обеспечивать работу федеральных детских медучреждений — правительство Москвы передало Министерству здравоохранения РФ пять электрокаров, — говорится в сообщении.

Сотрудники больниц будут применять новые электрокары для перевозки специалистов и лекарств по городу. «Москвичи» будут отправлены для работы в Российскую детскую клиническую больницу, НИКИ педиатрии имени Вельтищева, НМИЦ здоровья детей, НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, а также в детский реабилитационный центр в Подольске, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В конце декабря 2022 года первые электромобили «Москвич-3е» поступили в розничную продажу по цене 3,5 миллиона рублей. Также продается вариант с бензиновым двигателем по цене 1,97 миллиона рублей.