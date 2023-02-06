Москвич попытался похитить тело Ленина из Мавзолея

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Москва, Красная площадь, 9 Карта всех событий

В столице мужчина попытался похитить тело Владимира Ленина из Мавзолея. Об этом стало известно в понедельник, 6 февраля.

Инцидент произошел около полуночи 5 февраля. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения бродил около Мавзолея, а потом решил попробовать открыть дверь здания, после чего был задержан стражами правопорядка.

В отделе полиции москвич вел себя неадекватно, говорил бессвязно, а после признался, что пытался похитить тело Ленина. Своих мотивов мужчина объяснить не смог.

Из-за необычного поведения задержанного сотрудники правоохранительных органов вызвали скорую психиатрическую помощь и передали нарушителя спокойствия врачам.

Как сообщил «МК», ночной дебошир раньше был рабочим, а также проживал с женой и тремя сыновьями. Однако в какой-то момент семейное счастье рухнуло, и мужчина начал пить.

В последнее время 42-летний сборщик мебели остался без заказов, в связи с чем пагубная привычка занимала все большую часть его досуга. В день «ограбления» он собирался отправиться к школьному другу в город Пушкино, однако уже к вечеру оказался в центре столицы и выпивал с малознакомыми людьми.

До этого стало известно, что с 13 февраля Мавзолей будет закрыт для посещения на два месяца. Это связано с профилактическими мероприятиями.