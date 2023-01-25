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Мавзолей Ленина закроют для посещения до апреля

Евгений Белоусов
Город
Мавзолей Ленина закроют для посещения до апреля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Красная площадь, 9 Карта всех событий

Мавзолей Ленина и места захоронений у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей с 13 февраля. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-центре Федеральной службы охраны России.

Уточняется, что Мавзолей будет недоступен для посещения до 15 апреля из-за проведения профилактических мероприятий. Плановые профилактические работы проводятся в Мавзолее раз в несколько лет. Так, подобные мероприятия уже проводились в 2017, 2019 и 2022 годах, передает ТАСС.

До этого стало известно, что Музей Победы подготовил памятное мероприятие к 100-летию со дня рождения советского и российского кинорежиссера, сценариста, народного артиста СССР Леонида Иовича Гайдая.

С 24 по 27 января в Музее Победы проходят памятные мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот же период на площадке «Школьного музея Победы» пройдут «Уроки мужества», где примут участие более 100 школьников.

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