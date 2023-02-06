Станция Курьяново МЦД-2 оказалась обесточена из-за перебоев в энергоснабжении

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Курьяново Карта всех событий

В результате возникших перебоев в системе энергоснабжения станция Курьяново МЦД-2 временно обесточена. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— В настоящее время из-за перебоев в системе энергоснабжения временно нет света на платформах и приостановлена работа лифтов и эскалаторов на станции МЦД-2 Курьяново. На месте работает бригада энергетиков, — говорится в сообщении.

Ситуация с энергоснабжением не оказывает влияния на движение поездов. На текущий момент все составы ходят по графику, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что для проверки инфраструктуры были временно увеличены интервалы движения поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии метрополитена. На участке от «Курской» до «Щелковской» движения составов не было.

13 января на Кольцевой линии Московского метрополитена не было движения поездов от станции «Белорусская» до станции «Парк культуры». Причиной тому стало появление человека на путях.