Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Станция Курьяново МЦД-2 оказалась обесточена из-за перебоев в энергоснабжении

Александр Афонин
Происшествия
Станция Курьяново МЦД-2 оказалась обесточена из-за перебоев в энергоснабжении
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Курьяново Карта всех событий

В результате возникших перебоев в системе энергоснабжения станция Курьяново МЦД-2 временно обесточена. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— В настоящее время из-за перебоев в системе энергоснабжения временно нет света на платформах и приостановлена работа лифтов и эскалаторов на станции МЦД-2 Курьяново. На месте работает бригада энергетиков, — говорится в сообщении.

Ситуация с энергоснабжением не оказывает влияния на движение поездов. На текущий момент все составы ходят по графику, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что для проверки инфраструктуры были временно увеличены интервалы движения поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии метрополитена. На участке от «Курской» до «Щелковской» движения составов не было.

13 января на Кольцевой линии Московского метрополитена не было движения поездов от станции «Белорусская» до станции «Парк культуры». Причиной тому стало появление человека на путях.

Транспорт МЦД Москва Энергосбережение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте