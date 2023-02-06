Интервалы движения поездов увеличили на Арбатско-Покровской линии для проверки инфраструктуры
Интервалы движения поездов были временно увеличены на восточном участке Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена для проверки инфраструктуры. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от «Курской» до «Щелковской» для проверки инфраструктуры, — говорится в сообщении.
При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Позже поступила информация, что движение поездов было восстановлено.
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