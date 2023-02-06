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Интервалы движения поездов увеличили на Арбатско-Покровской линии для проверки инфраструктуры

Лейла Алиева
Город
Интервалы движения поездов увеличили на Арбатско-Покровской линии для проверки инфраструктуры
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, метро Курская Карта всех событий

Интервалы движения поездов были временно увеличены на восточном участке Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена для проверки инфраструктуры. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от «Курской» до «Щелковской» для проверки инфраструктуры, — говорится в сообщении.

При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позже поступила информация, что движение поездов было восстановлено.

Недавно произошел сбой движения поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена от станции «Белорусская» до станции «Парк культуры» из-за падения человека на пути.

В декабре мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали план-график развития Центрального транспортного узла на 2023 год. Согласно документу, в августе этого года начнет свою работу МЦД-3, а в сентябре — МЦД-4.

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