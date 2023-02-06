Кадыров заявил о желании «денацифицировать» Польшу после окончания СВО

Фото: chechnya.gov.ru

По окончании специальной военной операции на Украине стоит провести «денацификацию и демилитаризацию» Польши, так как «борьба с сатанизмом должна продолжаться». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 6 февраля.

Из-за поддержки Украины, пояснил он, Польша полностью истощила свои военные ресурсы.

— Теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО Россия начнет денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша! Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши, — сказал политик.

Кадыров написал в Telegram-канале, что «поляки вовремя спохватились».

До этого Кадыров сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили в районе населенного пункта Веселое в ДНР МТ-ЛБ иностранного производства. Он назвал это «генеральной репетицией уничтожения» обещанных Киеву немецких и американских танков Leopard и Abrams.