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Кадыров: Идет генеральная репетиция уничтожения танков Leopard и Abrams

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Кадыров: Идет генеральная репетиция уничтожения танков Leopard и Abrams
Фото: vk/ramzan

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили в районе населенного пункта Веселое в ДНР МТ-ЛБ иностранного производства. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Натовская техника горит очень красиво. Репетиция прошла без заминок. Наши бесстрашные воины успешно набивают руку. Они в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной Зеленским (президентом Украины — прим. «ВМ») техники у своих закордонных хозяев, — заявил он.

Кадыров назвал это «генеральной репетицией уничтожения» обещанных Киеву немецких и американских танков Leopard и Abrams. Он пообещал, что вся новая военная техника ВСУ будет успешно уничтожаться российской армией.

Депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что решение отправить ВСУ танки Leopard и разрешить другим государствам делать то же самое было «исторически неверным».

Комментируя намерение США отправить на Украину свои танки не раньше конца 2023-го, политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что это желание Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2.

Украина Рамзан Кадыров Россия Танки
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