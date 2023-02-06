Эрдоган объявил в Турции национальный траур до 12 февраля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране национальный траур по жертвам землетрясения. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе турецкого лидера.

— Наши флаги будут приспущены до захода солнца 12 февраля на всей территории нашего государства и в наших зарубежных представительствах, — сказал глава государства.

Также стало известно, что число жертв землетрясения увеличилось до 1651 человека. На данный момент известно об 11 119 раненых, передает Haberturk.

Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Подробнее об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах продолжится еще примерно месяц.