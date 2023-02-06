Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Власти России открыли горячую линию для туристов в Турции из-за землетрясения

Александр Афонин
В мире
Власти России открыли горячую линию для туристов в Турции из-за землетрясения
Фото: Unsplash

В связи с землетрясением в Турции для туристов из России была открыта горячая линия. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщается на портале «Объясняем.рф».

— Данных о пострадавших российских туристах не поступало... Для туристов, которым требуется помощь в связи с землетрясением, открыта горячая линия, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / МЧС России

Россияне, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45, передает Telegram-канал «Объясняем.рф».

На данный момент российские спасатели уже вылетели в зону землетрясений в Турции и Сирии. Глава МЧС России Александр Куренков добавил, что для оказания поддержки было отправлено четыре самолета, которые доставят специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и центра «Лидер», говорится в Telegram-канале ведомства.

На текущий момент число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1651 человека, еще 11 119 граждан были ранены.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах продолжится еще примерно месяц.

горячие линии Россия Туризм Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте