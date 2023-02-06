Власти России открыли горячую линию для туристов в Турции из-за землетрясения

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В связи с землетрясением в Турции для туристов из России была открыта горячая линия. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщается на портале «Объясняем.рф».

— Данных о пострадавших российских туристах не поступало... Для туристов, которым требуется помощь в связи с землетрясением, открыта горячая линия, — говорится в сообщении.

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Россияне, отправившиеся в Турцию по путевке, могут обратиться по номеру +7 (499) 678-12-03. Гражданам, которые самостоятельно отправились в путешествие, понадобится номер +7 (495) 695-45-45, передает Telegram-канал «Объясняем.рф».

На данный момент российские спасатели уже вылетели в зону землетрясений в Турции и Сирии. Глава МЧС России Александр Куренков добавил, что для оказания поддержки было отправлено четыре самолета, которые доставят специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и центра «Лидер», говорится в Telegram-канале ведомства.

На текущий момент число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1651 человека, еще 11 119 граждан были ранены.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев рассказал «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах продолжится еще примерно месяц.