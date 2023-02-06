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Посол Алипов заявил об опасениях банков в Индии использовать механизм «рубль — рупия»

Александр Афонин
В мире
Посол Алипов заявил об опасениях банков в Индии использовать механизм «рубль — рупия»
Фото: Unsplash

Индийские банки опасаются применять механизм «рубль рупия» в торговле с Россией, несмотря на отсутствие вероятности ввода каких-либо ограничений со стороны США. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил посол России в Индии Денис Алипов.

— Что мы видим: многие из них, индийских банков, перестраховываются. Использование этого механизма «рупия рубль» не повлечет за собой никаких ограничений, вторичных ограничений со стороны США. Но тем не менее банки хотели бы перестраховаться, — сказал он.

Дипломат добавил, что власти России и Индии намерены продолжить применение данного механизма. Это позволит беспрепятственно вести торговлю между странами и налаживать экономические отношения, передает РИА Новости.

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов заявил «Вечерней Москве», что в данный момент Индия отстает от Китая в экономическом развитии на несколько десятилетий. В ближайшее время страна не сможет обогнать КНР, однако грамотные действия индийского правительства в будущем могут изменить ситуацию.

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