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В США заявили о нецелесообразности визита Блинкена в Пекин из-за инцидента с аэростатом

Александр Афонин
В мире
В США заявили о нецелесообразности визита Блинкена в Пекин из-за инцидента с аэростатом
Фото: flickr/statephotos

Из-за инцидента с китайским аэростатом визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай был бы нецелесообразен. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

— Сегодня, к примеру, мы считаем нецелесообразным визит госсекретаря Блинкена для проведения переговоров, которые были запланированы изначально… Как уже заявлялось, когда наступит подходящее время, он обсудит со своими китайскими коллегами вопрос назначения новых дат, — сказал он.

Кирби добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать контакты с Пекином. По его словам, Белый дом не видит причин для перерастания напряженности из-за инцидента с аэростатом в полноценный конфликт между США и Китаем, передает РИА Новости.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что после инцидента с китайским разведывательным воздушным шаром, который обнаружили над территорией США, Вашингтон готовится к обострению отношений с КНР. По его словам, в ближайшее время отношения между двумя странами будут ухудшаться.

США Китай Энтони Блинкен
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