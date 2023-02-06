Политолог Светов рассказал, что будет с отношениями США и Китая после инцидента с аэростатом

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После инцидента с китайским разведывательным воздушным шаром, который обнаружили над территорией США, Вашингтон готовится к обострению отношений с КНР. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой».

— Американцы трактуют появление китайского аэростата как намеренное действие. После инцидента сорвался визит (госсекретаря США Энтони — прим. «ВМ») Блинкена. До этого было громко провозглашено, что Блинкен едет в Китай, чтобы договориться о разрядке отношений между странами. Китайцы сказали, что впервые за пять лет госсекретаря США примет (председатель КНР — прим. «ВМ») Си Цзиньпин. Вдруг этого не случилось. Получается, разрядка откладывается, но неясно, кто ее откладывает: США или Китай, — отметил специалист.

По словам политолога, в ближайшее время отношения между двумя странами будут ухудшаться. Так, Китай обозначил 2027 год как дату своего перевооружения, а в США планируют после проведения президентских выборов «взяться» за Китай. При этом заявления о том, что США готовы защищать Тайвань с помощью военной силы могут быть как «игрой слов», так и приближением к чему-то серьезному.

Также Светов объяснил «ВМ», зачем США сбили китайский аэростат и какие могут быть последствия.

3 февраля китайский разведывательный воздушный шар был обнаружен над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь китайский МИД сообщил, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. Ведомство признало, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая.

Из-за данной ситуации запланированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай отложили.