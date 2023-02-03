ABC: Блинкен отложил переговоры с Китаем из-за ситуации с воздушным шаром

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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который должен был состояться на следующей неделе, откладывается из-за ситуации с китайским воздушным шаром. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники в пятницу, 3 февраля.

Так, власти Соединенных Штатов не стремятся разбираться в истории с китайским аэростатом, однако опасаются, что на переговорах именно этот инцидент может стать главной темой. Как уточняет источник, встреча Блинкена с китайским коллегой должна была состояться 5–6 февраля.

2 февраля Пентагон обнаружил китайский воздушный шар над США и добавил, что ранее уже фиксировал применение таких летательных аппаратов за последние несколько лет.

Отмечается, что член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин потребовала от президента США Джо Байдена немедленно отдать приказ об устранении воздушного шара, который находится над территорией государства и, предположительно, используется Китаем для разведки.

3 февраля МИД КНР сообщил, что китайский аэростат, замеченный над США, серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. Ведомство признало, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая.