«Разрядка откладывается»: зачем США сбили китайский аэростат и какие могут быть последствия

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Недавние заявления американских и китайских политиков о разрядке в отношениях США и КНР расходятся с планами политического руководства обеих стран. Если недавно сбитый над США китайский аэростат был гражданским, это можно расценивать как провокацию со стороны американцев. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Американские военные с помощью истребителя сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США. В воскресенье, 5 февраля, в Китае выразили протест из-за атаки США на аэростат, принадлежащий КНР. На сайте министерства иностранных дел Китая появилось сообщение о том, что аэростат был предназначен для гражданского использования и попал в воздушное пространство США случайно, о чем американцам неоднократно говорили. В Пентагоне не сомневаются, что аппарат служил для сбора разведданных.

Зачем Штаты сбили аэростат

Как отметил политолог, сбитый воздушный шар мог быть не первым китайским летательным аппаратом, оказавшимся на территории США.

— Я не исключаю, что китайцы и раньше запускали шары, если верить тому, что говорят американцы. Но сбить их не могли, потому что это не так легко сделать, просто шум не поднимали. А сейчас шар увидели обычные люди и подняли крики, — рассказал эксперт.

Можно строить разные версии о том, был ли сбитый аэростат разведывательным, отметил Светов. Например, он мог двигаться к аэродрому, где находятся американские бомбардировщики с ядерным оружием. Однако это мог быть и гражданский зонд, использовавшийся для наблюдения за океаном или погодой, предположил политолог.

Светов напомнил, что американцы нередко запускали свои разведывательные аэростаты на территории других стран.

— Госсекретарь США Блинкен заявил, что это (нарушение границы китайским аэростатом — прим. «ВМ») — нарушение суверенитета воздушного пространства США. Но все 1950-е и в начале 1960-х годов американцы запускали разнообразные воздушные шары в воздушное пространство СССР. Все возражения СССР игнорировались. Мы эти шары сбивали, как могли, — сообщил политолог.

По словам Светова, позже американцы начали использовать для слежки за СССР не только шары, но и самолеты. Летательные аппараты США и сейчас пытаются залететь в воздушное пространство Крыма и новых российских регионов.

Что ждет отношения Китая и США

После инцидента с китайским аэростатом на территории США американцы готовятся к обострению отношений с КНР, считает политолог.

— Американцы трактуют появление китайского аэростата как намеренное действие. После инцидента сорвался визит Блинкена. До этого было громко провозглашено, что Блинкен едет в Китай, чтобы договориться о разрядке отношений между странами. Китайцы сказали, что впервые за пять лет госсекретаря США примет Си Цзиньпин. Вдруг этого не случилось. Получается, разрядка откладывается, но неясно, кто ее откладывает: США или Китай, — заметил эксперт.

По словам собеседника «ВМ», в США администрацию Байдена многие критикуют за увлеченность украинским конфликтом и слишком малое внимание к китайской проблеме. При этом в западной прессе много говорят о том, что нынешний министр иностранных дел Китая (в прошлом — посол Китая в США) настроен очень проамерикански, уточнил политолог.

По мнению Светова, отношения Китая и США в ближайшее время улучшаться не будут.

— Я думаю, будет обострение, хоть, возможно, и не на поверхности. А что там говорить, если Китай обозначил 2027 год как дату своего перевооружения, сдвинув ее с 2030 года. В США идут разговоры, что после президентских выборов надо серьезно браться за Китай. Заявления о том, что они готовы защищать Тайвань с помощью военной силы, довольно серьезны. Может быть, это война слов. А, может быть, приближение к чему-то другому, — резюмировал политолог.