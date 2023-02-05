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Приметы и советы

МИД Китая выразил протест из-за ликвидации США метеозонда

Юлия Курганова
В мире
МИД Китая выразил протест из-за ликвидации США метеозонда
Фото: Pixabay

КНР выразила протест из-за атаки Соединенных Штатов на принадлежащий Китаю аэростат и оставила за собой право отреагировать. Об этом в воскресенье, 5 февраля, заявили на сайте китайского Министерства иностранных дел.

— Китай выражает сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Китай неоднократно информировал американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажорных обстоятельств, — сказано в заявлении.

В КНР призвали американские власти отнеслась к этому вопросу «профессионально и сдержанно».

В китайском МИД отметили, что аэростат не представлял военной и физической угрозы для людей на земле. На этом фоне атака Штатов на аппарат свидетельствует о «чрезмерной реакции, что нарушает международную практику».

— Китай будет решительно защищать законные права и интересы соответствующих предприятий, сохраняя за собой право принимать дальнейшие необходимые ответные меры, — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

США изучили оборудование на сбитом разведывательном аэростате, который прилетел в страну из Китая. Об этом 4 февраля сообщил высокопоставленный представитель американского Минобороны.

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