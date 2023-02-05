Пентагон: США изучили оборудование на сбитом китайском аэростате

Фото: defense.gov

Соединенные Штаты изучили оборудование на сбитом разведывательном аэростате, который прилетел в страну из Китая. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США.

— Не могу говорить подробнее, но мы имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность, — рассказал он журналистам, передает РИА Новости.

В Пентагоне не сомневаются, что аппарат служил для сбора разведданных. Там отвергли заявления китайских властей о том, что это метеорологический зонд. Глава Минобороны США Ллойд Остин отметил, что аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами, которые расположены на континентальной части Америки.

Китайский разведывательный воздушный шар обнаружили накануне над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь неназванный представитель Госдепартамента сообщил, что нахождение аэростата Китая в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета государства.