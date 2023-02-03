«Нарушение суверенитета»: в Госдепе раскритиковали ситуацию с аэростатом из Китая

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Нахождение аэростата Китая в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета страны. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

— Мы приняли к сведению заявление с сожалениями КНР. Но присутствие этого аэростата в нашем воздушном пространстве является явным нарушением нашего суверенитета и международного права, — сказал дипломат.

Произошедшее, по мнению чиновника, является неприемлемым, передает РИА Новости.

Накануне Пентагон рассказал об обнаружении китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью США и отметил, что фиксировал применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь китайский МИД сообщил, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. Ведомство признало, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая.

Позднее стало известно, что запланированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который должен был состояться на следующей неделе, откладывается из-за ситуации с воздушным шаром.