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Глава Пентагона Остин: Сбитый аэростат КНР наблюдал за стратегическими объектами США

Юлия Курганова
В мире
Глава Пентагона Остин: Сбитый аэростат КНР наблюдал за стратегическими объектами США
Фото: flickr/secdef

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению американского президента Джо Байдена в субботу, 4 февраля, сбили принадлежащий Китаю аэростат, который попал в воздушное пространство США. По его словам, его использовали для наблюдения за стратегическими объектами.

— По указанию президента американский истребитель успешно сбил высотный аэростат, запущенный Китаем и принадлежащий ему, в воздушном пространстве около побережья Южной Каролины, — сказано в распространенном заявлении главы Пентагона.

Остин отметил, что аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами, которые расположены на континентальной части Америки.

По словам министра обороны, Байден решил сбить аэростат при условии, что это позволит избежать риска для граждан. Ведомство разработало вариант безопасного поражения аппарата, добавил Остин, передает РИА Новости.

Китайский разведывательный воздушный шар обнаружили накануне над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь неназванный представитель Госдепартамента сообщил, что нахождение аэростата Китая в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета государства.

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