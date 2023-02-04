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Приметы и советы

AP: США сбили аэростат из Китая около своего побережья

Юлия Курганова
В мире
AP: США сбили аэростат из Китая около своего побережья
Фото: Unsplash

Военные Соединенных Штатов сбили около побережья страны принадлежащий Китаю аэростат, который попал в американское воздушное пространство. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщило агентство AP.

В настоящее время идет операция по сбору обломков.

Канал Fox News подтвердил данную информацию, добавив, что шар был сбит возле побережья штата Южная Каролина.

Администрация США собирается «разобраться» с ситуацией вокруг присутствия принадлежащего КНР аэростата в американском воздушном пространстве. Об этом 4 февраля заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

До этого телеканал ABC, ссылаясь на американских должностных лиц, заявил, что власти США изучают возможность того, чтобы сбить находящийся в их воздушном пространстве китайский аэростат, когда тот окажется над Атлантическим океаном.

Китайский разведывательный воздушный шар обнаружили накануне над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь неназванный представитель Госдепартамента сообщил, что нахождение аэростата Китая в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета государства.

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