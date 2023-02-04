Байден пообещал «разобраться» с ситуацией вокруг аэростата КНР в небе над США

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Администрация Соединенных Штатов намерена «разобраться» с ситуацией вокруг присутствия принадлежащего Китаю аэростата в американском воздушном пространстве. Об этом в субботу, 4 февраля, заявил президент США Джо Байден.

— Мы разберемся с этим, — кратко ответил на вопрос журналистов глава государства.

При этом американский лидер не пояснил, что конкретно он имеет под этим в виду, передает РИА Новости.

До этого телеканал ABC, ссылаясь на американских должностных лиц, заявил, что власти Соединенных Штатов изучают возможность того, чтобы сбить находящийся в их воздушном пространстве китайский аэростат, когда тот окажется над Атлантическим океаном.

Китайский разведывательный воздушный шар был обнаружен накануне над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь неназванный представитель Госдепартамента сообщил, что нахождение аэростата Китая в воздушном пространстве США является нарушением суверенитета страны.