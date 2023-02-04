ABC: США изучают возможность сбить китайский аэростат, когда он окажется над Атлантикой

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Власти Соединенных Штатов изучают возможность того, чтобы сбить находящийся в их воздушном пространстве китайский аэростат, когда тот окажется над Атлантическим океаном. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил телеканал ABC, ссылаясь на американских должностных лиц.

По словам источника, руководство США может предпринять попытку сбить аппарат, когда тот покинет воздушное пространство страны и окажется над Атлантикой, после чего профильные специалисты поднимут обломки из воды для последующего анализа.

Инсайдер считает, что для защиты гражданских лиц во время данной операции может понадобиться закрытие определенной части воздушного пространства страны. Он также отметил, что аэростат может управляться с помощью китайских спутников-шпионов.

Китайский разведывательный воздушный шар был обнаружен накануне над континентальной частью США. В Пентагоне отметили, что уже фиксировали применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет.

В свою очередь китайский МИД сообщил, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра. Ведомство признало, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая.