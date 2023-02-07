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Складские помещения на площади 300 «квадратов» загорелись на Каширском шоссе

Егор Провоторов
Происшествия
Складские помещения на площади 300 «квадратов» загорелись на Каширском шоссе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Каширское шоссе, 3к2с11 Карта всех событий

Пристройка к складу загорелась по адресу Каширское шоссе 3к2, строение 11 в Москве вечером в понедельник, 6 февраля, сообщил «Вечерней Москве» источник в столичных экстренных службах.

По словам собеседника издания, в пристройке хранятся паллеты и бумажная тара, на место прибыли более 10 расчетов спасательной техники.

Спустя некоторое время после начала пожара произошла детонация емкости с горячей жидкостью на первом этаже постройки. В результате этого площадь и интенсивность пожара заметно увеличились.

Еще через несколько минут произошел повторный взрыв, сообщил источник. В настоящее время площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Информации о пострадавших и причинах инцидента на данный момент не поступало.

В минувшее воскресенье, 5 февраля, пожар произошел в квартире жилого дома по адресу улица Сталеваров, дом 4, корпус 4. В результате инцидента пострадал один человек.

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