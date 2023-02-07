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Глава Евросовета пригласил Зеленского принять участие в саммите ЕС

Егор Провоторов
В мире
Глава Евросовета пригласил Зеленского принять участие в саммите ЕС
Фото: president.gov.ua

Глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил Владимира Зеленского на саммит Евросоюза, который пройдет в бельгийской столице — Брюсселе — 9-10 февраля нынешнего года, сообщил в понедельник, 6 февраля, на своей странице в Twitter официальный представитель европейского политика Баренд Лейтс.

— Президент Евросовета пригласил президента Зеленского лично принять участие в будущем саммите ЕС, — сообщил пресс-секретарь Мишеля.

При этом по словам Лейтса, подробности о визите украинского лидера в Брюссель сообщаться не будут из соображений безопасности.

В начале января стало известно, что Япония рассчитывает пригласить украинского президента Владимира Зеленского для участия в онлайн-формате в саммите «Большой семерки», который состоится с 19 по 21 мая в городе Хиросима.

Для Токио координация действий «семерки» по Украине является важным шагом в подготовке к вероятному конфликту вокруг Тайваня. Японские власти считают, что в случае начала там боевых действий страна окажется втянута в него, поэтому рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китаю совместно с Штатами и ЕС по аналогии с тем, как это было сделано в отношении РФ.

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