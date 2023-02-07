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США не намерены закрывать каналы связи с Китаем, заявили в Белом доме

Егор Провоторов
В мире
США не намерены закрывать каналы связи с Китаем, заявили в Белом доме
Фото: whitehouse

Вашингтон поддерживает связь с Пекином по множеству линий и не собирается их рвать из-за инцидента с аэростатом, сообщила в понедельник, 6 февраля, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

На брифинге для СМИ она заявила, что Соединенные Штаты держали и будут «держать открытыми» линии коммуникации с китайской стороной.

Жан-Пьер добавила, что в диалоге с китайскими властями, который особенно активно шел на фоне событий прошлой недели, задействованы глава Госдепартамента Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Пресс-секретарь американского лидера заявила, что переговоры по поводу воздушного шара проходили на разных уровнях. Жан-Пьер также подчеркнула, что после того, как аэростат был сбит, Вашингтон напрямую контактировал с Пекином.

Из-за инцидента Блинкен отложил визит в Китай, но не отменил его, подчеркнула она. Однако Жан-Пьер заметила, что этот визит снова будет внесен в график, «когда позволит время», пишет РИА Новости.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что из-за инцидента с китайским аэростатом визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай был бы нецелесообразен.

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