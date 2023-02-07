Украинские артисты отказались выступать на одной сцене с Нетребко в Германии

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Украинские артисты отказываются выступать на Международном майском фестивале в немецком Висбадене из-за участия в нем российской оперной певицы Анны Нетребко. Руководство театра не согласилось с позицией артистов.

По данным журналистов, организаторы мероприятия уверены, что именно давление украинских политиков привело к тому, что музыканты из Украины отказались от участия в фестивале. Они сослались на нежелание выступать на одной сцене с российской певицей, которая не высказывалась в поддержку Киева.

Руководители Гессенского государственного театра заявили, что ставить вопрос таким образом в свободной стране неприемлемо.

— Культура всегда живет человеческими ценностями, которые выше наций, — говорится в заявлении театра, которое приводит «Газета.ру».

В театре добавили, что Международный майский фестиваль в Висбадене является международным и выбирает одну-единственную культуру — ту, которая обязана всех объединить.

До этого генеральный консул Украины в земле Гессен Вадим Костюк в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что украинским артистам запрещено выступать на одной сцене с Нетребко, поскольку она находится в санкционном списке Украины.