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Приметы и советы

Демократ Янг предположил, чего Россия хочет от Западной Украины

Егор Провоторов
В мире
Демократ Янг предположил, чего Россия хочет от Западной Украины
Фото: shutterstock

России не нужна территория всей Украины, ее задача состоит в демилитаризации и денацификации, заявил во вторник, 7 февраля, на своей странице в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

Политик отреагировал на публикацию пользователя BurningBrightLiberty, который назвал Россией не только Крым и Донбасс, но и всю оставшуюся часть Украины. Янг ответил, что согласен с первым и вторым пунктами, однако заметил, что Москве «едва ли нужна Западная Украина, включая Львов».

— Я думаю, что Россия хочет демилитаризации, денацификации и нейтралитета Западной Украины, — предположил демократ.

Помимо этого, как считает американский политик, Москва заинтересована в том, чтобы на тех землях никогда не располагались военные Североатлантического альянса.

В минувшую пятницу, 3 февраля, глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс выразил мнение, что следующие полгода будут «критическими» для конфликта на Украине.

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