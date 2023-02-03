Глава ЦРУ назвал следующие полгода «критическими» для конфликта на Украине

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Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс поделился мнением, согласно которому следующие полгода будут «критическими» для конфликта на Украине. Таким сообщением в четверг, 2 января, поделилась журналистка телеканала CBS Оливия Газис на своей странице в Twitter.

По ее словам, директор ЦРУ изложил такую точку зрения, выступая на мероприятии в Джорджтаунском университете. По версии Газис, глава разведслужбы США полагает, что Россия в ситуации на Украине делает ставку на «политическую усталость» западных стран. Кроме того, как заметил Бернс, Вашингтон не считает, что Москва настроена серьезно на переговоры по урегулированию конфликта.

Выступая на этом же мероприятии, глава ЦРУ заявил, что конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем может оказаться более жесткой, чем когда-то была между США и Советским Союзом. По словам Бернса, уровень этой конкуренции является «уникальным по своим масштабам».

В конце января обозреватель французского портала Boulevard Voltaire Фредерик Лассе заявил, что Соединенные Штаты Америки готовят союзников для военных действий против КНР, взяв за образец военную подготовку Украины к конфронтации с РФ.