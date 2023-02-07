Конструкцию для защиты склада ядерных отходов от обстрела почти достроили на ЗАЭС

Фото: flickr/iaea_imagebank

Возведение защитной конструкции ключевых объектов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от обстрелов вооруженных сил Украины находится в заключительной стадии. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

В интервью ТАСС он заявил, что в настоящий момент на стадии завершения находится возведение инженерно-строительных конструкций, призванных обеспечить дополнительную защиту ключевых объектов инфраструктуры ЗАЭС, в том числе связанных с хранением радиоактивных материалов.

В середине января Карчаа сообщал, что почти все серьезные повреждения на Запорожской АЭС, нанесенные в результате ударов украинской армии, в настоящий момент устранены. Советник гендиректора «Росэнергоатома» подчеркнул, что некоторое время полноценные ремонтно-восстановительные работы были невозможны из-за интенсивных артиллерийских обстрелов ЗАЭС. Станцию можно привести в порядок за «два–три месяца, максимум полгода».

В конце декабря в Москве состоялись консультации России и МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В ходе встречи стороны отметили близость позиций относительно проекта декларации о создании зоны безопасности АЭС.