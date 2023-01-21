Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Почти все крупные повреждения от обстрелов ВСУ устранены на Запорожской АЭС

Егор Провоторов
В мире
Почти все крупные повреждения от обстрелов ВСУ устранены на Запорожской АЭС
Фото: flickr/iaea_imagebank

Почти все серьезные повреждения на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), нанесенные в результате ударов украинской армии, в настоящий момент устранены. Об этом в субботу, 21 января, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По его словам, повреждений было достаточно много, самые крупные были «закрыты», мелкие — остались и «латать» эти повреждения придется достаточно долго, пояснил специалист.

Карчаа подчеркнул, что некоторое время полноценные ремонтно-восстановительные работы были невозможны из-за интенсивных артиллерийских обстрелов ЗАЭС. Станцию можно привести в порядок за «два-три месяца, максимум полгода», заявил он в интервью ТАСС.

В случае полного прекращения ударов по ЗАЭС, по словам Карчаа, находящиеся в режиме холодного останова энергоблоки можно было бы запустить за две недели. Однако этого не делается, поскольку запускать и останавливать работу из-за артобстрела ВСУ не хочет никто, поскольку «Росэнергоатом» несет ответственность за ядерную безопасность.

В конце декабря в Москве состоялись консультации России и МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. В ходе встречи стороны отметили близость позиций относительно проекта декларации о создании зоны безопасности АЭС.

Украина Россия Энергетика АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте