Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Почти 170 подъемников установят в жилых домах Москвы для маломобильных горожан

Евгений Белоусов
Город
Почти 170 подъемников установят в жилых домах Москвы для маломобильных горожан
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Специалисты комплекса городского хозяйства установят в 2023 году в многоквартирных домах 168 подъемных платформ для маломобильных горожан. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам. Это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до четырех метров, — сказал он.

Заммэра добавил, что работы пройдут во всех административных округах, больше всего платформ появится в Южном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах. С 2011 по 2022 год в подъездах установили почти 1,8 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.

При установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды: оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, а также устанавливаются системы визуального и диспетчерского контроля.

2 февраля стало известно, что специалисты установили маячки для маломобильных пассажиров на всех автостанциях и автовокзалах Москвы. Они нужны, чтобы облегчить ориентацию и навигацию слабовидящих и незрячих людей.

Петр Бирюков Москва Инвалидность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте