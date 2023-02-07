Почти 170 подъемников установят в жилых домах Москвы для маломобильных горожан

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Специалисты комплекса городского хозяйства установят в 2023 году в многоквартирных домах 168 подъемных платформ для маломобильных горожан. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Если позволяют технические условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам. Это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до четырех метров, — сказал он.

Заммэра добавил, что работы пройдут во всех административных округах, больше всего платформ появится в Южном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах. С 2011 по 2022 год в подъездах установили почти 1,8 тысячи подъемных платформ для маломобильных граждан.

При установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды: оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, а также устанавливаются системы визуального и диспетчерского контроля.

2 февраля стало известно, что специалисты установили маячки для маломобильных пассажиров на всех автостанциях и автовокзалах Москвы. Они нужны, чтобы облегчить ориентацию и навигацию слабовидящих и незрячих людей.