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Япония заявила о желании заключить мирный договор с Россией

Араз Салехов
В мире
Япония заявила о желании заключить мирный договор с Россией
Фото: shutterstock

Японское государство желает заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелую ситуацию во взаимоотношениях между странами. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

— В настоящее время японо-российские отношения находятся в тяжелом положении в связи с агрессией России на Украине. Однако правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор, — поделился он.

Политик назвал крайне прискорбным тот факт, что страны спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны не смогли решить курильский вопрос, сообщает ТАСС.

3 октября Кисида также заявлял, что Япония намерена заключить мирный договор с Россией.

Свыше ста территорий в мире являются предметом спора между различными странами. Одновременно с этим на нашей планете есть и так называемые terra nullius — бесхозные земли, не подпадающие под суверенитет ни одного государства. О самых известных спорных территориях, а также о феномене ничейных земель — в материале «Вечерней Москвы».

Япония мирный договор Россия
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