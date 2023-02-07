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Приметы и советы

Дворник будущего: как будут работать беспилотные снегоуборочные машины

Рената Лебедева

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Город
Дворник будущего: как будут работать беспилотные снегоуборочные машины
Дворник Богдан Раев очищает от снега двор на Большой Грузинской улице при помощи спецтехники / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Москве к 2025 году появятся беспилотные снегоуборщики, сообщили в Московском политехе. Разработка уже успешно прошла испытания в Подмосковье. «Вечерняя Москва» выяснила, как такой снегоуборщик работает и что он из себя представляет.

Беспилотный снегоуборщик, как робот-пылесос, научится объезжать препятствия и справляться даже с высокими сугробами. Доработкой технологии сейчас активно занимается Московский политех, который планирует также добавить большое количество функций и настроить робота на многозадачные действия.

— Такая машина сможет полностью заменить дворников и в перспективе работать круглый год. Робот будет убирать улицы от листьев, скалывать лед, рассыпать реагент, а также будет различать препятствия на пути — будь это животное, бордюр или человек. В него встроят все необходимые датчики для фиксации движения объектов поблизости. Планируется, что массово на улицы устройство выйдет в 2025 году, — рассказал эксперт по городским технологиям Игорь Горелов.

Заряжаться беспилотник будет от электрической зарядки. И за один цикл подзарядки он сможет набрать такую мощность, которой хватит на восьмичасовой рабочий день.

А уже этой весной на улицы города выйдет «Пиксель» — это что-то среднее между стандартным снегоочистителем и беспилотником из будущего.

Внешне он напоминает газонокосилку, а водитель в этом варианте не предусмотрен.

— На разработку «Пикселя» у нас ушло два года. Функций у него не так много, — он будет очищать дороги и сыпать их противогололедными материалами. Самая большая задача сейчас — сделать так, чтобы он без проблем мог объезжать плохо припаркованные автомобили, — рассказал разработчик машины Роман Кокорин.

Кстати, «Пиксель» заряжается от электророзетки и может работать беспрерывно до 16 часов. Важно, что шума от такого робота практически нет, поэтому спокойствия граждан он не нарушит.

— Благодаря таким разработкам можно восполнить дефицит рабочей силы и справиться с уборкой такого мегаполиса, как Москва, гораздо быстрее и эффективнее. Уверен,что в ближайшее десятилетие роботы смогут заменить больше половины человеческой силы. Особенно востребованы они будут зимой, потому что в это время года нагрузка особенно высока, — рассказал Игорь Горелов.

Пока технология будет тестироваться в парках, важно понять, как будет действовать машина в случае возникновения внештатной ситуации и с какими объемами работ может справиться.

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