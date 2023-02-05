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Приметы и советы

Первые тренажеры поезда «Москва-2020» заработали в столичном метро

Араз Салехов
Город
Первые тренажеры поезда «Москва-2020» заработали в столичном метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Первые тренажеры поезда «Москва-2020» начали свою работу в столичном метрополитене. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— В метро заработали первые тренажеры поезда «Москва-2020» и поступили дополнительные симуляторы поезда «Москва» — всего в этом году на них пройдут обучение около 500 машинистов, — говорится в сообщении.

Также в столице до конца февраля переподготовят еще 200 машинистов для управления самым современным типом подвижного состава. В общей сложности столичное метро получило 11 новых тренажеров поездов «Москва-2020» и «Москва», сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 300 новейших вагонов «Москва-2020» появятся в этом году в столичном метро. По его словам, с 2024 года планируется улучшить поезда с учетом пожеланий горожан. Так, в вагонах обновят интерьеры, а сами поезда станут еще тише и комфортнее. Также в них установят более современные зарядные устройства и создадут удобства для маломобильных граждан.

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