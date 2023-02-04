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Собянин: В 2023 году город закупит около 300 вагонов поезда метро «Москва-2020»

Лейла Алиева
Город
Собянин: В 2023 году город закупит около 300 вагонов поезда метро «Москва-2020»
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около 300 новейших вагонов «Москва-2020» появятся в этом году в столичном метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 4 февраля.

— Это современные и технологичные составы российского производства. Более 90 процентов комплектующих для них отечественного производства. Всего в течение трех лет город закупит для метро более 800 таких вагонов, — рассказал он.

По словам Собянина с 2024 года планируется улучшить поезда с учетом пожеланий горожан. Так, в вагонах обновят интерьеры, а сами поезда станут еще тише и комфортнее. Также в них установят более современные зарядные устройства и создадут удобства для маломобильных граждан.

В настоящее время специалисты работают над созданием поезда нового поколения, в который поместится больше пассажиров, а его двери станут рекордно широкими. Подобные вагоны смогут выйти на линии с 2026 года, написал мэр в своем Telegram-канале.

В декабре прошлого года столичный метрополитен получил 48 новых вагонов «Москва-2020», которые будут курсировать на Большой кольцевой линии. Благодаря реализации поставки в скором времени подземка сможет полностью организовать движение на всей протяженности будущего кольца.

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