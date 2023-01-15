Город получил 48 новых вагонов «Москва-2020» для БКЛ в декабре 2022 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В декабре прошлого года столичный метрополитен получил 48 новых вагонов «Москва-2020», которые будут курсировать на Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 15 января.

Благодаря реализации поставки вагонов в скором времени метрополитен сможет полностью организовать движение на всей протяженности будущего кольца. После окончания работ по строительству новых станций и замыкания БКЛ ожидание поезда станет еще более комфортным.

На данный момент специалисты продолжают возводить депо «Нижегородское» и «Аминьевское», которые в будущем будут обслуживать поезда Большой кольцевой линии. Согласно плану, по окончании строительства сотрудники данных депо получат лучшие условия труда, высокую зарплату и социальные гарантии, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в этом году в городе появится 14 новых станций метро. Девять из них войдут в состав БКЛ, остальные — Люблинско-Дмитровской, Солнцевской, Троицкой и Рублево-Архангельской веток.