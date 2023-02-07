Россия нарастила производство оружия для уничтожения танков НАТО

Фото: Минобороны РФ

Для российской армии в стране увеличили производство управляемых артиллерийских снарядов, которые смогут ликвидировать танки Abrams и Leopard. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

— Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь» калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц, — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что в текущем году темпы производства данного вида оружия буду еще расти. «Краснополь» может уничтожить одиночные малоразмерные цели противника, в частности подвижные, среди них танки НАТО Abrams и Leopard, передает РИА Новости.

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. В скором времени в руках ВСУ могут оказаться натовские танки, истребители и ракеты. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с этим изменится характер грядущего наступления российской армии.