Комплексный капремонт дома 1958 года постройки завершился на улице Крупской

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, улица Крупской, 14 Карта всех событий

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты завершили работы по обновлению дома № 14 на улице Крупской, возведенного в 1958 году. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы во вторник, 7 февраля.

— Дом № 14 на улице Крупской — яркий пример жилой застройки 1950-х. Специалисты создали уникальный проект проведения работ на данном объекте, — сказал заместитель гендиректора фонда Владимир Кожиченков.

Рабочие учли конструктивные и визуальные особенности объекта, а также подобрали необходимые технологии и материалы. Здание приводили в порядок в несколько этапов.

Сперва специалисты очистили все плоскости, восстановили кирпичную кладку и заделали трещины. После этого они обработали места намокания и провели гидрофобизацию фасада. На финальном этапе специалисты окрасили оконные перемычки, заменили водосток, привели в порядок цоколь и так далее.

До этого сообщалось, что рабочие завершили обновление фасада дома № 1г на Малой Остроумовской улице. Дом, построенный в 1924 году, выполнен в стиле конструктивизма с элементами неоклассики.