Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Комплексный капремонт дома 1958 года постройки завершился на улице Крупской

Александр Афонин
Город
Комплексный капремонт дома 1958 года постройки завершился на улице Крупской
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Москва, улица Крупской, 14 Карта всех событий

В рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты завершили работы по обновлению дома № 14 на улице Крупской, возведенного в 1958 году. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы во вторник, 7 февраля.

— Дом № 14 на улице Крупской — яркий пример жилой застройки 1950-х. Специалисты создали уникальный проект проведения работ на данном объекте, — сказал заместитель гендиректора фонда Владимир Кожиченков.

Рабочие учли конструктивные и визуальные особенности объекта, а также подобрали необходимые технологии и материалы. Здание приводили в порядок в несколько этапов.

Сперва специалисты очистили все плоскости, восстановили кирпичную кладку и заделали трещины. После этого они обработали места намокания и провели гидрофобизацию фасада. На финальном этапе специалисты окрасили оконные перемычки, заменили водосток, привели в порядок цоколь и так далее.

До этого сообщалось, что рабочие завершили обновление фасада дома № 1г на Малой Остроумовской улице. Дом, построенный в 1924 году, выполнен в стиле конструктивизма с элементами неоклассики.

капремонт Москва Ломоносовский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте