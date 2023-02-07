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Почти две тысячи временных пунктов вакцинации животных будут работать в Москве в 2023 году

Араз Салехов
Город
Почти две тысячи временных пунктов вакцинации животных будут работать в Москве в 2023 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В 2023 году в столице откроются почти две тысячи временных пунктов вакцинации животных от бешенства. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Вакцинация питомцев — единственный способ не допустить распространения бешенства. Уже давно в Москве животных прививают проверенной и эффективной российской вакциной. Для удобства жителей города работают временные прививочные пункты в шаговой доступности, — рассказал председатель столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Он уточнил, что такое внимание к теме борьбы с бешенством животных в столице дает свои результаты: в частности, в 2022 году в городе был зафиксирован всего один случай заражения домашнего питомца. Услуга вакцинации предоставляется бесплатно, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что с начала текущего года специалисты государственных ветеринарных лечебниц столицы совершили более 7,4 тысячи приемов животных. В период новогодних каникул ветеринары активно помогали домашним питомцам, которые решили вместе с хозяевами отметить праздник.

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